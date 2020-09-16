Брест, Белоруссия, , 11:59 — REGNUM Милиция белорусского Бреста задержала двоих мужчин, которые распространяли листовки с личными данными милиционера и судьи. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба МВД Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Правоохранители поймали брестчан с поличным вечером 13 августа. Мужчины расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство сотрудника милиции и судьи.

На такой поступок их сподвигли интернет-источники. Безработный 32-летний горожанин на свои деньги распечатал в типографии сто листовок, заполнив их текстом из телеграм-канала.

Имена людей на листовках задержанные не смогли вспомнить уже во время беседы с правоохранителями. Ранее инициатора этой акции уже привлекали к ответственности за хулиганство, распитие спиртных напитков и грубое нарушение ПДД.

Задержанные признали вину и раскаялись, их поместили в СИЗО. В отношении обоих составлены административыне протоколы за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.