Анкона, Италия, , 11:05 — REGNUM Сильный пожар произошел в порту итальянской Анконы в ночь со вторника на среду, 16 сентября.

Высокий и плотный столб черного дыма виден из всех точек города и даже из-за его пределов.

Местные власти приняли решение о закрытии в среду всех школ, вузов, парков и спортивных площадок города. Жителей просят не открывать окна.

В порту работают пожарные, а в городе, где ощущается едкий запах, — сотрудники специальных служб, которые проводят необходимые замеры и анализы.

По некоторым данным, горят склады с растворителями, красками и иными токсичными материалами.