Москва, , 08:33 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки потушили на территории России 18 лесных пожаров на общей площади 940 га. Об этом 16 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 940 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Воронежской, Новосибирской, Томской, Омской и Магаданской областей, в Краснодарском, Алтайском и Забайкальском краях, в Республике Якутия и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 23 лесных пожара на общей площади 3081 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 710 человек, 169 единиц техники и 2 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 45 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из 247 населённых пунктов в республике Алтай 59 подвержены угрозе перехода лесных пожаров, 188 — переходу природных пожаров.