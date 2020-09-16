Биробиджан, , 07:02 — REGNUM В Еврейской автономной области в селе Ленинское после прорыва дамбы из-за паводка на Амуре принято решение закрыть сельскохозяйственный техникум, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Читайте также: В ЕАО, в затопленном после прорыва дамбы селе, перемыло дороги

В пункте временного размещения находятся 24 человека, в том числе семь детей. Принято решение приостановить учебный процесс в сельскохозяйственном техникуме — все студенты доставлены к месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области село Ленинское, в котором прорвало дамбу, а после её укрепления образовалась протечка, практически полностью отрезано от транспортного сообщения. Движение легковых машин ограничено, людей перевозят с помощью тяжёлой техники и плавсредств.