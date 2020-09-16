Биробиджан, , 06:37 — REGNUM В Еврейской автономной области село Ленинское, в котором прорвало дамбу, а после её укрепления образовалась протечка, практически полностью отрезано от транспортного сообщения. Движение легковых машин ограничено, людей перевозят с помощью тяжёлой техники и плавсредств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

Читайте также: В Еврейской АО в селе Ленинское дамба дала протечку

В селе паводковыми водами перемыло четыре участка дорог протяженностью почти пять км. В зоне затопления в Ленинском находятся девять улиц, семь двухквартирных жилых домов и 84 приусадебных участка.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Ленинское Еврейской автономной области произошла протечка дренажной трубы в теле дамбы. Спасателям удалось ослабить протечку. В регионе введён режим ЧС.