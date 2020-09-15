Мапуту, , 12:08 — REGNUM В министерстве обороны Мозамбика осудили видеозапись, на которой мужчины, одетые в полицейскую форму, нападают на женщину и в конечном итоге убивают ее. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

На видео обнаженная женщина умоляет не убивать ее, в то время как мужчины обвиняют ее в том, что она является членом террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая проявляет активность в северной провинции Кабу-Дельгаду.

Неизвестные несколько раз ударили женщину, прежде чем застрелить ее. В министерстве обороны Мозамбика заявили, что не потерпят подобных варварских актов, передает AFP.

На прошлой неделе правительство обвинило боевиков, переодетых в военную форму, в совершении «зверств в провинции».