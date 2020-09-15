Мапуту, , 11:38 — REGNUM Таможенные органы Мозамбика изъяли более 300 коробок контрабанды на пограничном пункте Рессано-Гарсия. Об этом сообщает BBC Africa.

Коробки скурами были спрятаны в контейнере. По словам одного из чиновников, коробки ввезли в страну, не заплатив таможенных пошлин в размере $4173.

Директор Таможенной службы провинции Мапуту Леонель Васко заявил, что импортеры нарушили и другие правила, помимо неуплаты налогов.

Мозамбик импортирует продовольствие из ЮАР, и импортеры зачастую пытаются избежать уплаты таможенных пошлин, отмечают репортеры.