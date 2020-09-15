Назрань, Ингушетия, , 11:11 — REGNUM В Ингушетии произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал гражданин Узбекистана. В больницу с травмами различной степени тяжести попал сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел накануне вечером, 14 сентября, на 565-м километре федеральной дороги «Кавказ» напротив автовокзала города Назрани. Находясь за рулем автомашины ВАЗ-21 093, иностранец, зарегистрированный в Московской области, выехал со второстепенной дороги на трассу и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, которой управлял 35-летний житель города Назрани — сотрудник полиции.

От полученных травм житель Узбекистана погиб при доставлении в больницу. Пострадавший в ДТП полицейский находится в реанимации. Обстоятельства ДТП устанавливаются.