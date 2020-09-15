Владивосток, , 07:52 — REGNUM В Приморье оперативные службы активно устраняют последствия паводков, после прошедших четырёх тайфунов подряд. Остаются подтопленными частные подворья, дачные участки, размыты дороги — между населёнными пунктами местами отсутствует сообщение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 15 сентября сложная обстановка остаётся в девяти районах края: в Уссурийском городском округе, Партизанском, Анучинском, Хасанском, Пограничном, Чугуевском, Шкотовском, Тернейском, а таке в Партизанском округе.

В течении ближайших суток вода в реках продолжит подниматься, особенно в верхнем и среднем течении реки Арсеньевка, в верхнем течении рек Илистая и Уссури, на реках Суходол, Артемовка, Шкотовка, Партизанская, Лазовка.

В Анучинском округе сдвинуло понтонный мост через ключ Левая Ильмаковка, нет проезда в посёлки Весёлый и Скворцово.

129 заявлений о подтоплениях подали жители Пограничного округа, в том числе 57 — по домам, и 72 — по огородам.

В селе Владимиро-Александровское отрезаны от автомобильного сообщения 12 частных домов.

В Тернейском округе нет проезда для большегрузного транспорта в сёла Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Единка, Самарга, Агзу, а также с посёлком Светлая.

16 сентября синоптики прогнозируют вновь сильные дожди и похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске уровень воды в Амуре достиг уже 5,4 метра при опасной отметке в шесть метров. Вода залила уже более 1,5 тыс. дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.