Могадишо, , 16:31 — REGNUM Полиция Сомали начала расследование жестокого изнасилования и убийства 19-летней девушки в отеле в столице страны, Могадишо. Об этом сообщает BBC Somalia.

Новости о смерти Хамди Мохаммед потрясли жителей города. Многие женщины вышли на улицы с маршем солидарности, требуя, чтобы полиция провела надлежащее расследование данного преступления и гарантировала, чтобы все виновные в убийстве были заключены в тюрьму.

До сих пор четыре человека были задержаны в связи с убийством, произошедшем в районе Вабери. По информации местных СМИ, девушку изнасиловали перед тем, как сбросить с шестиэтажного дома.

Семья Мохаммед требует проведения полноценного расследования этого дела.