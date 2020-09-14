Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина в ночь на 14 сентября пробрался на крышу Александро-Невской Лавры и на протяжении уже 13 часов разговаривает со спасателями, отказываясь спуститься на землю. «Руфер» утверждает, что его якобы «хотят убить».

Александро-Невская Лавра Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам очевидцев в социальных сетях, неизвестный мужчина пробрался на крышу Троицкой Александро-Невской лавры накануне поздно вечером и с тех пор не спускался на землю. Свой поступок он объяснил страхом за свою жизнь, якобы «на земле его хотят убить».

В настоящий момент с мужчиной ведут работу психологи, спасатели, врачи скорой помощи и полиция. Несмотря на то, что переговоры длятся уже 13 часов, на землю он так пока и не спустился.