Ужгород, Украина, , 12:38 — REGNUM В Закарпатской области Украины автомобиль ВАЗ 2106 врезался в остановку, сообщила 14 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

Авария Kaatjem

«Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным строением автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте», — сказано в сообщении.

За рулём транспортного средства находился 22-летний житель села Белки, а рядом с ним сидел 34-летний односельчанин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев — Харьков столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли пять человек, ещё 20 пострадали.

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