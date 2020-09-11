Киев, , 09:35 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе Киев — Харьков как минимум пять человек погибли и ещё 20 пострадали. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

По последним данным, ДТП произошло около 04:00 (совпадает с мск) на 47-м километре указанной трассы и в него попали два грузовых автомобиля, микроавтобус и легковой автомобиль.

«В результате аварии погибли пять человек, 20 получили различные травмы, 14 из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

Также, по данным полиции, уточняется, что водитель одного из грузовых автомобилей, который направлялся в сторону Киева, столкнулся с легковым автомобилем и в результате этого выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с еще одним грузовым автомобилем и микроавтобусом.

Кроме того, указывается, что в настоящее время на месте происшествия ведут работы сотрудники спасательных служб и следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли и один получил травмы.