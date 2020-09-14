Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге 19-летний парень подначил 44-летнего знакомого на кражу городского имущества. За два дня мужчины сняли и вывезли в неизвестном направлении девять люков от колодцев тепловой сети и канализации. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники орудовали в Невском районе Санкт-Петербурга. За два дня они сняли девять крышек люков, только по счастливому стечению обстоятельств и внимательности горожан никто не пострадал от открытых люков.

Как рассказали в полиции, поймать воров удалось благодаря очевидцу, который заснял автомобиль, на котором вывозилось похищенное. По подозрению совершения преступления были задержаны двое мужчин 19 и 44 лет. Как считают в правоохранительных органах, идейным вдохновителем преступления стал молодой человек, который уже имеет за плечами судимость за кражу.

«Автомобиль, на котором подозреваемые передвигались в момент хищений, обнаружен. Он принадлежит старшему задержанному. Из багажника полицейские изъяли две крышки от люков», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали задержанные, люки они сдавали на металлолом. Также они пояснили, что специально выбирали те, что не на тротуарах, а в менее людных местах — на газонах. Эти показания сейчас проверяет полиция, а также устанавливает иные преступные эпизоды.

«У полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к целой серии аналогичных преступлений», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.