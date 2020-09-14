Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам компании «Бурводопроводстрой». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 42 человека не получали зарплату более двух месяцев.

В результате размер задолженности превысил 3,6 млн рублей. Между тем, по данным следствия, руководство фирмы имело возможность расплатиться с работниками.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следователи устанавливают имущество предприятия, банковские счета для наложения ареста и обеспечения возмещения ущерба.

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