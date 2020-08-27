Горно-Алтайск, , 12:23 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай подвела итоги деятельности по защите трудовых прав жителей за семь месяцев 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, благодаря прокурорскому вмешательству, была погашена задолженность на общую сумму в 29 млн рублей, около 700 работников получили зарплату.

«В условиях сложившейся социально-экономической обстановки усилия прокуроров направлены на пресечение нарушений, а также на восстановление нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение вознаграждения за труд», — отметили в прокуратуре.

В числе наиболее распространённых нарушений называются несоблюдение сроков выплаты зарплаты, оплаты отпускных, окончательных расчетов при увольнении. Кроме того, некоторым работникам неправильно начисляли зарплату.

Так, на четырёх предприятиях работники получали ничего минимального размера оплаты труда. Кроме того, многие работодатели старались на заключать формальные соглашения с работниками.