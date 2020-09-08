Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Вейшкамского района, которого обвинили в смерти избитой матери и нападении на стража порядка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, преступление было совершено 10 июля 2020 года в состоянии алкогольного опьянения в посёлке Вешкайм. Следствие полагает, что фигурант уголовного дела в ходе конфликта со своей 83-летней матерью он нанёс ей несколько ударов руками и деревянной палкой по различным частям тела. Потерпевшая скончалась 19 июля в больнице.

В ведомстве также отмечают, что в ходе задержания злоумышленник ударил участкового.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на продавца в супермаркете. Пострадавшую несколько раз ранили ножом. Продавщица госпитализирована.

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