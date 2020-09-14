Сакраменто, США, , 00:35 — REGNUM Вознаграждение в размере 100 тысяч долларов получит сообщивший полиции сведения о местонахождении мужчины, тяжело ранившем помощников шерифа в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Заявление опубликовано 134 сентября в Facebook офиса шерифа.

Неизвестный злоумышленник напал на патрульный автомобиль с правоохранителями в городе Комптон вечером 12 сентября и открыл по ним стрельбу. 31-летняя женщина и 24-летний мужчина были госпитализированы в тяжёлом состоянии с многочисленными огнестрельными ранениями, в настоящее время за их жизни борются медики.

Офис шерифа опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, а также распространил приметы стрелявшего. Предполагается, что злоумышленником является чернокожий мужчина 28−30 лет. Личность нападавшего на помощников шерифа до сих пор н6е установлена, ведётся его розыск. Окружной совет Лос-Анджелеса готов заплатить 100 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет найти и задержать преступника.

Президент США Дональд Трамп отметил, что в случае гибели правоохранителей стрелявшего по ним преступника нужно осудить на смертную казнь, иначе остановить беспорядки и случаи нападения на стражей порядка будет значительно сложнее.

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