Минск, , 17:16 — REGNUM В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали двух журналистов телеканала Belsat (корреспондент и оператор). Об этом 12 сентября сообщает TUT. BY со ссылкой на очевидцев.

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«Они (журналисты) были обозначены жилетками «Пресса», — говорится в сообщении. — Их отвезли в Октябрьское РУВД».

Отмечается, что журналисты телеканала Belsat освещали несанкционированной оппозиционный «женский марш».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 сентября в центре Минска были задержаны около 30 человек, которые участвовали в акции протеста.

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