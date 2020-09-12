Дамаск, , 16:04 — REGNUM На северо-востоке Сирии неизвестные совершили двойной теракт. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Взрывы прогремели в субботу, 12 сентября, в городе Расулайн. По последним данным, в результате двойного теракта пострадал 21 мирный житель, большинство из них женщины и дети.

Источники отмечают, что первый взрыв прогремел недалеко от здания городской почты, второй — у въезда в город.

В настоящее время на месте взрывов работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 24 августа министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что взрыв на газопроводе под Дамаском, вызвавший на всей территории страны отключение электроэнергии, официально был признан терактом.

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