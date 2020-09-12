Одесса, Украина, , 09:10 — REGNUM Операция по эвакуации севшего на мель танкера Delfi с одесского пляжа «Дельфин» обошлась в $500 тысяч (примерно 37 млн 445 тысяч рублей). Об этом 11 сентября со ссылкой на руководителя компании «Трансшип» Андрея Иванова сообщило УНИАН.

По словам Иванова, для того, чтоб облегчить судно, пришлось срезать с его верхней палубы более пятидесяти тонн металла и откачать около 150 кубических метров ила и песка.

Руководитель компании «Трансшип» также отметил, что фактическая стоимость удаления танкера с одесского пляжа вышла за рамки оговоренной договором суммы. Иванов также отметил, что согласно пункту о конфиденциальности, прописанном в договоре, он не имеет права разглашать стоимость, прописанную в контракте. Однако, по его словам, «суммарная цифра работ превысила стоимость контракта и составляет порядка 0,5 млн долл».

«Эту разницу наша группа компаний «покроет» за свой счет», — добавил Иванов.

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Напомним, танкер Delfi сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года в результате шторма. Из-за неоднократных разливов нефти из судна было загрязнено побережье пляжа. В июле 2020 года было предпринято несколько неудачных попыток убрать судно с пляжа, однако они не увенчались успехом и работы перенесли. Операция по эвакуации танкера завершилась 10 сентября, судно было доставлено в акваторию порта «Черноморск».