Одесса, Украина, , 08:19 — REGNUM В Одессе завершилась операция по эвакуации танкера Delfi. Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 10 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Delfi покинул пляж «Дельфин». Скучать не будем», — сказано в сообщении.

Напомним, корабль сел на мель напротив городского пляжа Одессы 22 ноября 2019 года. После кораблекрушения произошло несколько разливов нефтепродуктов, уровень загрязнения воды возле танкера превысил норму в 157 раз.

В конце августа 2020 года после нескольких неудачных попыток эвакуировать судно, его удалось поставить в вертикальное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работы по эвакуации танкера Delfi были отложены из-за непогоды.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине из-за шторма отложили эвакуацию танкера Delfi