Одесса, Украина, 10 сентября 2020, 08:19 — REGNUM В Одессе завершилась операция по эвакуации танкера Delfi. Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 10 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, корабль сел на мель напротив городского пляжа Одессы 22 ноября 2019 года. После кораблекрушения произошло несколько разливов нефтепродуктов, уровень загрязнения воды возле танкера превысил норму в 157 раз.
В конце августа 2020 года после нескольких неудачных попыток эвакуировать судно, его удалось поставить в вертикальное положение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее работы по эвакуации танкера Delfi были отложены из-за непогоды.
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