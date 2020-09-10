Ростов-на-Дону, , 21:47 — REGNUM В Ростовской области из-за пожара эвакуировали сотрудников и учащихся Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 сентября.

Сообщение о возгорании в образовательном учреждении в переулке Соловьином города Азова в экстренные службы поступило в 18:40 мск. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание бойлера в подсобном помещении на первом этаже.

Всего эвакуировано 59 человек, в том числе 54 ребёнка. Четверо кадет отправлены в центральную горбольницу для проведения медосмотра.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. На месте происшествия от МЧС работали 35 человек и 10 единиц техники.