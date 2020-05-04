Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в хищении телефонных кабелей. По данным следствия, по ночам он спускался в люки и вырезал медные кабели, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Разбирательства начались после обращения в полицию одного из провайдеров, оказывающих цифровые услуги. Отмечалось, что был похищен 27-метровый кабель. Под подозрение попал 29-летний ульяновец, который уже имеет судимость.

«Предварительно установлено, что в ночное время мужчина спускался в люки и похищал медный телефонный кабель. После этого злоумышленник обжигал данный провод и сдавал в пункт приема металла», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Отметим, что в феврале 2019 года из-за кражи кабеля без телефонной связи осталось село Степная Васильевка Мелекесского района. Правоохранители установили, что неизвестные со столбов линии электропередач сняли 60 метров телефонного кабеля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое безработных 19-летних парней. Похищенное изъято.