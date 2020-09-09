Курск, , 17:36 — REGNUM В Курской области жители деревни Духовец Курского района пожаловались неприятный запах, идущий от реки Сейм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сотрудники профильного комитета выехали на место и увидели, что вода в реке имеет серо-зеленый цвет, а на её поверхности образовалась пена. Около берега вода имела стойкий канализационный запах.

Эту информацию передали в Росприроднадзор, потому что экологический контроль за ситуацией на реке Сейм находится в компетенции ведомства. Через десять дней станут известны результаты проверки Росприроднадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз при аналогичных обстоятельствах в Росприроднадзоре опровергли жалобы на изменения запаха и цвета в реке Тускарь в Курске. В ведомстве заявили, что вода выглядит и пахнет нормально, хотя специалисты комитета экологической безопасности заявили о признаках загрязнения реки и опубликовали подтверждающие это фотографии.

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