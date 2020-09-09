Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM При аварии на железнодорожном переезде Старая Деревня в Санкт-Петербурге пострадали четыре женщины, трое из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом ИА REGNUM 9 сентября рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, авария на железнодорожном переезде в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла около 13:20. 43-летний водитель автобуса ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 93, при подъезде к регулируемому железнодорожному переезду остановился на запрещающий сигнал семафора. Одновременно дежурный по переезду указал водителю на возможность проезда.

Водитель, убедившись в безопасности маневра, начал движение. При этом произошел произвольный подъем барьеров, что привело к повреждению автобуса и падению пассажиров от удара и резкой остановки.

«В результате ДТП пострадали четыре женщины, из них три в средней тяжести, одна в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказалась», — рассказали в ведомстве.

Также в ГИБДД уточнили, что за рулем автобуса был опытный водитель с 25-летним стажем.

Отметим, в ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что правильность действий водителя подтверждается видеоматериалами.

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