Киев, , 10:50 — REGNUM В Деснянском районе Киева на территории предприятия взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщило 9 сентября информационное агентство УНН.

По предварительным данным, в цистерне проводились сварочные работы, взорвалась газовоздушная смесь. В результате погиб сварщик.

В полиции предполагают, что причиной происшествия стало нарушение правил техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске два человека пострадали в результате взрыва гранаты.

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