Днепропетровск, Украина, , 08:23 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) полиция задержала мужчину, который мог бросить гранату в сторону жилого дома. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

По версии следствия, 35-летний подозреваемый бросил гранату в сторону двух мужчин. В результате взрыва они получили ранения.

Эксперты-взрывотехники, работавшие на месте события, пришли к выводу, что возле дома взорвалась граната РГД-5.

Как сообщало ИА REGNUM, ране в Никополе неизвестные бросили гранату во двор местного жителя, который, по информации местных СМИ, связан с криминальным миром. В результате взрыва никто не пострадал.

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