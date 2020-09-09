Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Злоумышленники обманным путем заставили профессора петербургского медицинского университета перевести им более 2,9 млн рублей. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД По Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказал 74-летний потерпевший полиции, 25 августа ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансово-кредитного учреждения и сообщил, что деньги заявителя пытаются похитить, после чего он через различные банкоматы перевёл на указанные неизвестным счета 2 950 000 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — рассказали в ведомстве.

Отметим, по данным банков РФ, в последние несколько месяцев случаи телефонного мошенничества увеличились в разы. По данным Сбербанка, с начала года более чем 2,6 млн его клиентов пытались обмануть злоумышленники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что количество зарегистрированных случаев мошенничества в России резким образом возросло за время, когда были введены меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса.

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