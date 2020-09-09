Исламабад, , 04:10 — REGNUM Неизвестные боевики открыли огонь по людям в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным, вооруженные неизвестные открыли огонь по прохожим, а затем скрылись с места происшествия. В результате нападения погибли два человека, еще трое получили ранения. Их госпитализировали в критическом состоянии. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября трое военнослужащих погибли при взрыве бомбы на северо-западе Пакистана. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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