Биробиджан, , 03:43 — REGNUM В Облучье Еврейской автономной области на втором этаже школы-интерната произошло задымление. Учащиеся и персонал учебного заведения были эвакуированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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После сообщения о задымлении в школе-интернате на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, которые эвакуировали 102 ребёнка и 24 работника учреждения образования.

Выяснилось, что в учительской задымилась лампа дневного света. Возгорание самоликвидировалось. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в средней школе №2 города Верхний Уфалей Челябинской области произошел серьезный пожар, из здания эвакуировали 343 школьника и 28 учителей.