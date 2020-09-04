Верхний Уфалей, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В средней школе №2 города Верхний Уфалей Челябинской области произошел серьезный пожар, из здания эвакуировали 343 школьников и 28 учителей. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В школе автоматически сработала пожарная сигнализация. На место вызова сразу были направлены расчеты противопожарной службы по повышенному номеру сложности пожара.

К моменту прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 343 школьника и 28 учителей. Очаг возгорания обнаружили в кабинете психолога на первом этаже, пожарные быстро справились с огнём.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить короткое замыкание учебного оборудования — интерактивной доски», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС региона.

На данный момент на месте происшествия ведут работу сотрудники отделения дознания, по данному факту государственным пожарным надзором будет проведена проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в школе № 101 учебный день 4 сентября начался с ЧП. Из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать персонал и школьников — почти 500 человек.