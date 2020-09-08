Казань, , 13:55 — REGNUM В поселке Царицыно в Татарии задержали 21-летнего жителя Казани. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Мужчину задержали, когда он заметил сотрудников полиции и выбросил на землю полимерный пакетик. Внутри находилось 26 свертков, обмотанных изолентой. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого обнаружили еще три таких же свертка. Содержимое находок было направлено на экспертизу. По результатам исследований выяснилось, что вещества являются наркотическими средствами. Всего было изъято более 20 грамм наркотиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 29-летнего кондуктора одного из городских автотранспортных организаций обнаружили и изъяли более одного грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

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