Волгоград, , 11:36 — REGNUM Группу молодых людей подозревают в грабеже и вымогательстве денег у случайных прохожих в Волгограде. Достоверно известно о двух эпизодах, возбуждены уголовные дела, сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Видеоролики о вымогательстве денег на улицах Советской и 62-й Армии появились в социальных сетях и мессенджерах несколько дней назад. Следователи установили участников — подозреваемыми по уголовным делам проходят трое сообщников, двое из которых несовершеннолетние. Подростки останавливали случайных прохожих и под угрозой применения насилия заставляли их переводить деньги на банковские карты с помощью мобильных приложений. Известно о двух пострадавших, жителях Волгограда 15 и 19 лет, общая сумма похищенных денег составляет порядка 1,5 тысячи рублей.

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть больше. Устанавливаются другие жертвы и причастные к преступлению лица.