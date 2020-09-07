Брянск, , 15:46 — REGNUM Мужчину с пистолетом и боеприпасами задержали полицейские в Бежицком районе Брянска. Незнакомца подвозил таксист и, заметив оружие, он обратился в правоохранительные органы, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Таксист подвёз позднего пассажира к банкомату. Мужчина попросил подождать несколько минут и когда выходил из машины, водитель заметил у него за брючным ремнём предмет, похожий на пистолет. Опасаясь возможного нападения, таксист поспешил уехать и позвонил в полицию. Пассажира оперативно задержали на выходе из банка.

«При обыске у ранее судимого 28-летнего местного жителя были изъяты пистолет, два магазина и девять патронов, а также магазин к автомату Калашникова и наручники. По словам мужчины, оружие не являлось огнестрельным — охолощенный пистолет он приобрёл через интернет за 50 тысяч рублей, чтобы «чувствовать себя в безопасности», — уточнили в полиции.

Проводится проверка. Оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.