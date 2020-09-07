Брянск, 7 сентября 2020, 15:46 — REGNUM Мужчину с пистолетом и боеприпасами задержали полицейские в Бежицком районе Брянска. Незнакомца подвозил таксист и, заметив оружие, он обратился в правоохранительные органы, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
Таксист подвёз позднего пассажира к банкомату. Мужчина попросил подождать несколько минут и когда выходил из машины, водитель заметил у него за брючным ремнём предмет, похожий на пистолет. Опасаясь возможного нападения, таксист поспешил уехать и позвонил в полицию. Пассажира оперативно задержали на выходе из банка.
Проводится проверка. Оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.