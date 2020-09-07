Воронеж, , 15:14 — REGNUM Более миллиона рублей было похищено при организации турнира по стрелковому мастерству в Воронеже, сообщили 7 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу.

По данным следствия, 41-летний руководитель общественной организации подал заявку на получение гранта для проведения турнира стрелкового мастерства. Заявка была одобрена, и на проведение турнира был выделен грант в 2,17 млн рублей. Деньги были перечислены на счёт организации, однако по факту 1,14 млн рублей были затем похищены.

«Для сокрытия хищения фигурант изготовил фиктивные договора, по которым третьи организации оказали услуги по проведению пиротехнических работ, сооружению полосы препятствий, аренде армейских палаток и военно-полевых кухонь. Эти документы он представил в качестве подтверждения целевого использования денежных средств гранта», — уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.