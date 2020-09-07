Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники водной полиции спасли людей из севшего на мель в акватории Морского канала катера. Как сообщает корреспонддент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел накануне вечером. Двое мужчин приехали на остров отдохнуть, но из-за сильного ветра у них сорвало кормовой якорь с катера, в результате чего судно село на мель. Это заметили патрулирующие акваторию Морского канала сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

«Патрульный наряд в составе командира первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции прапорщика полиции Андрея Наумова и командира катера старшины полиции Сергея Селиверстова поспешили на помощь», — рассказали в ведомстве.

Транспортные полицейские перекинули швартовочную веревку гражданам, которые закрепили ее на судне. После чего, патрульный катер подтянул судно и вытащил его с мели.