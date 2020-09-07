Саратов, , 13:24 — REGNUM В Саратовской области в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, утром 2 сентября текущего года, два сотрудника патрульно-постовой службы полиции несли службу на улице Аткарской в Саратове. Патрулируя улицу, они заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения и должны были привлечь его к административной ответственности. Проверяя документы нарушителя, стражи порядка обнаружили при нем банковскую карту и потребовали выплатить им незаконное вознаграждение за непривлечение нарушителя к ответственности. Мужчина снял через терминал деньги в сумме 3 тыс. рублей и передал полицейским. Затем пострадавший сообщил о случившемся в полицию.

Задержанные сотрудники полиции не стали отрицать случившегося и раскаялись. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции за получение взятки в сумме 300 тыс. рублей.

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