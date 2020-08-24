Саратов, , 14:53 — REGNUM Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий»), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 7 июля 2020 года сотрудник полиции получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме 300 тыс. рублей лично в руки. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия, входящие в служебные полномочия полицейского. После служебной проверки его уволили с органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД по подозрению в получении взятки с вымогательством. Обвиняемый вину свою не признал. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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