Заинск, Татария, , 09:08 — REGNUM В Татарии задержан 47-летний житель города Заинска по подозрению в покушении на убийство бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Бывшая супруга подозреваемого 4 сентября 2020 года обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее подозреваемым. Она рассказала, что мужчина следил за ней. Когда женщина зашла в магазин, задержанный забежал вслед и нанес ей множественные удары колющим предметом по различным частям тела. Затем злоумышленник скрылся. Пострадавшая госпитализирована.

Подозреваемого задержали в лесном массиве в пригороде Заинска 5 сентября. От дачи показаний он отказался. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по с. 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения в одном из домов в Лениногорске тел женщины и мужчины с признаками насильственной смерти.

Читайте также: Житель Татарии совершил суицид после убийства бывшей супруги