Лениногорск, Татария, , 16:10 — REGNUM Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по с. 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения в одном из домов в Лениногорске тел женщины и мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Трагедия произошла вечером 9 августа в одном из домов Лениногорска. Предварительно, 54-летняя женщина и 69-летний мужчина, несмотря на развод, продолжали жить вместе и систематически конфликтовали из-за злоупотребления бывшим супругом спиртными напитками. После очередного скандала мужчина выстрелил из охотничьего ружья в супругу, а после ее гибели оставил предсмертную записку и покончил с собой.

Обстоятельства случившегося выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Около 21 часа 20 июля 2020 года по 2-му Прессовому проезду неподалеку от дома №23 обнаружено тело погибшего. По подозрению в совершении преступления задержали 69-летнего местного жителя.

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