Никополь, Украина, , 15:37 — REGNUM В Никополе неизвестные бросили боевую гранату во двор дома местного жителя. Об этом 2 сентября заявила представитель Национальной полиции области Анна Старчевская, сообщила пресс-служба ведомства.

По её словам, в результате взрыва никто не пострадал. Хозяев не было дома, а в здании находились трое рабочих, которые вызвали правоохранителей.

По данным местных СМИ, владелец дома является известным человеком в криминальных кругах Никополя. Кроме того, несколько месяцев назад этот дом обстреляли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о мужчине, который принёс предмет похожий на гранату к офису президента Украины. Им оказался фермер из Николаевской области.

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