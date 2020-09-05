Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM Дорожная авария с тяжелыми последствиями произошла вечером 5 сентября в Ленинградской области на федеральной трассе А-180 «Нарва. В ДТП погиб пешеход и перевернулся грузовик с мазутом, в результате чего дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 20:30 мск на 58 километре трассы «Нарва» грузовой автомобиль Scania совершил наезд на мужчину, оказавшегося на проезжей части. Пешеход погиб на месте.

Пытаясь избежать наезда, водитель грузовика предпринял маневр, в результате которого машина завалилась на правый бок. Из поврежденной цистерны произошло вытекание мазута на проезжую часть. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, полностью остановлено, транспорт перенаправляется через населенный пункт Черемыкино. На месте аварии работают специалисты МЧС.

В свою очередь в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло в районе населенного пункта Шундорово (Ломоносовский район Ленобласти).

«Мазут выливается на дорогу и обочину. Вызвана техника для уборки», — сообщили дорожники, подтвердив, что движение по федеральной трассе полностью перекрыто в обоих направлениях.

Организован объезд через населенный пункт Красный Бор, добавили в пресс-службе учреждения. Идет работа по сбору мазута с дорожного полотна.