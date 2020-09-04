Старый Оскол, Белгородская область, , 15:44 — REGNUM Зажжённую петарду бросили подростки в общественный туалет городского парка «Зелёный лог» в Старом Осколе Белгородской области. Полиция начала проверку по факту хулиганской выходки.

Взрывом от петарды полностью разрушен унитаз в одной из кабинок туалета. В парке подсчитывают ущерб. По предварительным данным, он оценивается в несколько тысяч рублей.

Парк площадью более 11 гектаров, который открылся в 2019 году, уж не раз подвергался нашествию вандалов, сообщает издание «Fonar.tv».