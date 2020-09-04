Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга установила обстоятельства травмирования девочки, 2018 года рождения, доставленной в больницу с множественными травмами головы и тела из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова. Как выяснилось, травмы девочке нанес сожитель ее матери, попытавшись выдать случившееся за несчастный случай.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ребенка госпитализировали 3 сентября. Медикам сожитель матери пояснил, что девочка якобы неудачно упала с кровати.

Полицейские решили перепроверить показания мужчины, обратив внимание, что он находился в алкогольном опьянении. В результате установлено, что мужчина сам виноват в тяжелых травмах ребенка.

«Выяснилось, что в течение трех последних дней 20-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем распивала алкогольные напитки, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка из-за, по его мнению, плохого поведения», — отметили в Главке МВД.

Злоумышленник написал явку с повинной. Материалы переданы органам СКР, которые занимаются расследованием преступлений в отношении детей. Также проинформированы органы соцопеки, хотя раньше семья не состояла у них на учете.