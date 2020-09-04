Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми в школе № 101 учебный день 4 сентября начался с ЧП. Из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать персонал и школьников — почти 500 человек, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства информация о задымлении в школе поступила в диспетчерский центр в 08:39 по местному времени (06:39 мск). Был объявлен первый ранг пожара. На место выезжали шесть спецмашин и 14 спасателей.

Эвакуировали 497 детей и взрослых, которые находились в здании школы. Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной задымления названо короткое замыкание в цокольном этаже без последующего горения.