Альметьевск, Татария, , 11:31 — REGNUM В Татарии прокуратура города Альметьевска проводит проверку видео с подростками на крыше многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Видеозапись демонстрирует, как на крыше высотного здания находятся четыре человека, один из которых уцепился за край крыши руками. Остальные в это время снимают приятеля на видео. Удалось выяснить, что происшествие снимали на крыше дома №143 по улице Ленина в Альметьевске. Полицейские проверили все выходы на крышу, они оказались заперты, доступа к чердачным помещениям нет. Опрос жильцов выявил, что видеозапись была сделана более трех лет назад — на кадры попали металлические конструкции, которые использовали в ходе ремонта крыши в то время.

Правоохранительные органы устанавливают личности подростков. В адрес руководителя управляющей компании дома будет внесено представление.

ИА REGNUM ранее сообщало, подросток 15 лет погиб после падения со скутера на железнодорожном переезде в Татарии.

Читайте также: Подросток погиб под колёсами поезда во время катания на скутере в Татарии