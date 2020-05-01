Казань, , 20:52 — REGNUM Подросток 15-ти лет погиб после падения со скутера на железнодорожном переезде в Татарии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени в Зеленодольском районе на железнодорожном переезде Атлашкино. По предварительным данным, подросток и его друг на двухколёсном скутере выехали на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.

Во время пересечения железнодорожных путей пассажир скутера упал прямо под колёса поезда. Водитель скутера скрылся с места происшествия.

На месте происшествия в настоящее время работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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