Чемальский район, Алтай, , 09:20 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай погибла жительница Новосибирска 1977 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, женщина плавала в реке Катунь, попросив снять её на видео 16-летнюю дочь своих знакомых.

Как отмечается, туристка хорошо плавала и была уверена в своих силах.

«Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину. Девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям», — рассказали в управлении.

Пожарные села Чемал, а также добровольцы из числа местных жителей организовали поиски. Однако пока тело женщины не найдено.

В связи с этим спасатели призвали к осторожности туристов, в особенности тех, кто у себя дома переплывает реки и озёра. Они напомнили, что Катунь является горной рекой, начинающейся на леднике. Соответственно, вода здесь всегда холодная, что может спровоцировать судороги у пловцов. Бурное течение, каменистое дно также представляют крайнюю опасность.

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