Горно-Алтайск, , 06:09 — REGNUM Полицейский Республики Алтай стал героем видеоролика после спасения тонущей в горной реке женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, начальство сотрудника узнало об этом из социальных сетей.

Подполковник полиции Сергей Черников в отпуске отдыхал с семьёй на территории соседнего Алтайского края. 30 августа, собирая с сыном шиповник, он услышал крики женщин, стоящих на берегу. Увидев барахтающегося в воде человека, мужчина нырнул в реку.

«Полицейский успел вовремя, ещё бы немного и туристку, упавшую в воду, могло затянуть в водоворот бурной горной реки. Одной рукой он схватился за выступ скалы, а второй успел схватить женщину. В этот момент ему на помощь подоспел товарищ — Алексей Стешак, который также отдыхал в тот день на берегу и услышал крики о помощи», — отметили в ведомстве.

Вместе они вытащили женщину на берег. Выяснилось, что спасённая приехала отдыхать из Барнаула. Фотографируясь на скалистом выступе, она обронила тапочек, но при попытке достать, не умеющая плавать женщина упала в реку и её унесло сильным течением.

Министр внутренних дел республики Павел Гаврилин по этому поводу направил в МВД России представление к награждению Сергея Черникова медалью «За смелость во имя спасения».

Читайте также: На Алтае спасли туристку, упавшую в расщелину